Journées du Terroir 7 Rue des Déportés Beaune-la-Rolande, 1 décembre 2023, Beaune-la-Rolande.

Beaune-la-Rolande,Loiret

Les élèves de la filière conseil en vente vont tenir un stand pour vendre des chapons, du miel, du safran et des fleurs.

2023-12-09 fin : 2023-12-10 18:00:00. EUR.

7 Rue des Déportés

Beaune-la-Rolande 45340 Loiret Centre-Val de Loire



Students from the sales advice course will have a stand selling capons, honey, saffron and flowers

Los alumnos del curso de asesoramiento comercial montarán un puesto para vender capones, miel, azafrán y flores

Die Schülerinnen und Schüler des Fachs Verkaufsberatung werden einen Stand betreiben, um Chapons, Honig, Safran und Blumen zu verkaufen

Mise à jour le 2023-11-28 par OT GRAND PITHIVERAIS