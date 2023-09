Exposition au Musée Gabriel à Latronquière 7 rue des chevaliers de Malte Latronquière, 29 septembre 2023, Latronquière.

Latronquière,Lot

La dernière exposition de cet automne inclut des peintures de Laetitia Caraud et de Maju. Elle commence ce vendredi et se terminera le 29 octobre, date après laquelle le musée se mettra en hivernage, pour ré-ouvrir au printemps 2024.

La sculpture de Gabriel Elbaz Kercoff « L’autre », présentée pendant les journées du patrimoine, est encore sur place..

2023-09-29 14:30:00 fin : 2023-09-29 18:30:00. 3 EUR.

7 rue des chevaliers de Malte Magasin Universel

Latronquière 46210 Lot Occitanie



This autumn’s final exhibition includes paintings by Laetitia Caraud and Maju. It opens this Friday and runs until October 29, after which the museum will go into winter storage, reopening in spring 2024.

Gabriel Elbaz Kercoff’s sculpture « L’autre », presented during the Heritage Days, is still on site.

La última exposición de este otoño incluye cuadros de Laetitia Caraud y Maju. Se inaugura este viernes y permanecerá abierta hasta el 29 de octubre, fecha a partir de la cual el museo entrará en un almacén de invierno para reabrir en la primavera de 2024.

La escultura « L’autre » de Gabriel Elbaz Kercoff, presentada durante las Jornadas del Patrimonio, sigue in situ.

Die letzte Ausstellung in diesem Herbst umfasst Gemälde von Laetitia Caraud und Maju. Sie beginnt an diesem Freitag und endet am 29. Oktober, wenn das Museum ins Winterlager geht, um im Frühjahr 2024 wieder zu eröffnen.

Gabriel Elbaz Kercoffs Skulptur « L’autre », die während der Tage des offenen Denkmals ausgestellt wurde, befindet sich noch vor Ort.

