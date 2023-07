Exposition au Musée Gabriel à Latronquière 7 rue des chevaliers de Malte Latronquière, 5 juillet 2023, Latronquière.

Latronquière,Lot

Le musée Gabriel à Latronquière, accueille, en plus de l’exposition permanente des sculptures sur bois de l’artiste Gabriel Elbaz Kercoff, les oeuvres de Jocelyne Patte, Valentine Paré, Domi nachez..

2023-07-05 14:30:00 fin : 2023-07-05 18:30:00. 3 EUR.

7 rue des chevaliers de Malte Magasin Universel

Latronquière 46210 Lot Occitanie



In addition to the permanent exhibition of wood sculptures by artist Gabriel Elbaz Kercoff, the Gabriel Museum in Latronquière features works by Jocelyne Patte, Valentine Paré and Domi nachez.

Además de la exposición permanente de esculturas de madera del artista Gabriel Elbaz Kercoff, el museo Gabriel de Latronquière alberga obras de Jocelyne Patte, Valentine Paré y Domi nachez.

Das Musée Gabriel in Latronquière beherbergt neben der Dauerausstellung der Holzskulpturen des Künstlers Gabriel Elbaz Kercoff auch die Werke von Jocelyne Patte, Valentine Paré und Domi nachez.

Mise à jour le 2023-07-11 par OT Figeac