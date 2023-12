NeWorld 7 Rue Des Bretons Aix-en-Provence, 26 janvier 2024, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Début : 2024-01-26 21:00:00

Cette comédie satirique avec ses personnages hauts en couleur, à l’image de la Compagnie les Improbables, vous plongera dans un univers à la fois drôle et inquiétant.

Dans un futur plus ou moins lointain, NeWorld vous plonge dans une société où la technologie remplace l’humain. Dans ce monde dirigé par un État Global, la vertu principale est de créer de la richesse économique et les chômeurs sont traqués par la Répression de l’Oisiveté. Julia fait ses premiers pas chez NeWorld, le leader mondial des nouvelles technologies et de l’innovation.

Elle découvre une entreprise où les employés travaillent 6 jours sur 7 pour créer de nouveaux besoins et vendre un maximum de produits. Très vite, Julia ne se sent pas à sa place et les questions qu’elle va soulever vont créer le désordre dans l’équipe. Une situation inquiétante pour son patron Bill Works qui avait d’autres projets pour elle. Science-fiction ou Réalité ?

Neworld pose un questionnement sur notre relation aux objets et la recherche du bonheur dans l’entreprise.

7 Rue Des Bretons Café théâtre Le Flibustier

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



