Début : 2024-01-27 19:00:00

La meilleure façon de rester en bons termes avec ses voisins, c'est de ne jamais leur adresser la parole … Une comédie de Jean-Pierre Martinez au Flibustier.

La meilleure façon de rester en bons termes avec ses voisins, c’est de ne jamais leur adresser la parole … Une comédie de Jean-Pierre Martinez au Flibustier

Marie décide d’inviter ses nouveaux voisins, Céline et Jacques, pour faire connaissance.

Pierre, son mari, qui avait d’autres projets pour la soirée, entend bien tout mettre en œuvre pour s’en débarrasser rapidement. Un pari risqué … EUR.

7 Rue Des Bretons Café théâtre Le Flibustier

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

