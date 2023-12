Mariage d’enfer 7 Rue Des Bretons Aix-en-Provence Catégories d’Évènement: Aix-en-Provence

2024-01-09 20:00:00

fin : 2024-01-09 Que vous soyez mariés, fiancés, en couple, » juste amis » ou célibataire, cette comédie est faite pour vous !! Venez découvrir les coulisses des préparatifs d’un mariage haut en couleurs avant de faire le grand saut !.

Elle en rêvait, il l’a fait, ils vont se marier !! Mais Elo le sait bien, un beau mariage ça ne s’improvise pas comme ça !

Heureusement pour Max, la wedding planner c’est elle, et elle a déjà tout anticipé dans le moindre détail ! Tout ? Peut-être pas… EUR.

7 Rue Des Bretons Café théâtre Le Flibustier

Aix-en-Provence 13100

