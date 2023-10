La maison des sons 7 Rue Des Bretons Aix-en-Provence, 18 novembre 2023, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence,Bouches-du-Rhône

Dans la Maison des sons, Messieurs Trompette, Maracas, et bien d’autres décident d’organiser un grand concert. Tous ces instruments différents vont ils arriver à s’entendre ? Pour le découvrir, il ne manque plus que vous, alors, on vous attend nombreux !. Enfants

2023-11-18 10:00:00 fin : 2023-11-19 . EUR.

7 Rue Des Bretons Café théâtre Le Flibustier

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



In the House of Sounds, Messieurs Trompette, Maracas and many others decide to organize a big concert. Will all these different instruments manage to get along? To find out, the only thing missing is you, so we’re waiting for you!

En la Casa de los Sonidos, el Sr. Trompeta, el Sr. Maracas y muchos otros deciden organizar un gran concierto. ¿Conseguirán llevarse bien todos estos instrumentos tan diferentes? Para averiguarlo, sólo faltas tú, ¡así que venid todos!

Im Haus der Klänge beschließen die Herren Trompete, Maracas und viele andere, ein großes Konzert zu veranstalten. Werden all diese unterschiedlichen Instrumente miteinander harmonieren? Um das herauszufinden, fehlen nur noch Sie, also erwarten wir Sie zahlreich!

Mise à jour le 2023-10-11 par Office de Tourisme d’Aix en Provence