Célibataires 7 rue des Bretons Aix-en-Provence, 9 novembre 2023, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence,Bouches-du-Rhône

Une comédie sur deux femmes modernes, qui parle de rencontre, de séduction, d’amour… Avec des angles distincts, des points de vues différents abordés parfois de manière grave, parfois de manière légère mais toujours avec humour..

2023-11-09 20:00:00 fin : 2023-11-09 . EUR.

7 rue des Bretons Café théâtre Le Flibustier

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



A comedy about two modern women, about dating, seduction and love? With different angles, different points of view, sometimes serious, sometimes light-hearted, but always humorous.

Una comedia sobre dos mujeres modernas, sobre citas, seducción y amor? Con diferentes ángulos, diferentes puntos de vista, a veces serio, a veces desenfadado, pero siempre con humor.

Eine Komödie über zwei moderne Frauen, die von Begegnung, Verführung und Liebe handelt Mit verschiedenen Blickwinkeln, unterschiedlichen Ansichten, die manchmal ernst, manchmal leicht, aber immer mit Humor behandelt werden.

