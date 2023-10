La vie n’est pas un conte de fée 7 rue des Bretons Aix-en-Provence, 8 novembre 2023, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence,Bouches-du-Rhône

On croit toujours qu’on sait ce qu’on veut dans la vie… Mais des fois, on croit savoir et puis on change d’avis. Irina Gueorguiev livre ici une histoire intime et à la fois universelle, avec humour mais aussi beaucoup de sensibilité..

2023-11-08 20:00:00 fin : 2023-11-29 . EUR.

7 rue des Bretons Café théâtre Le Flibustier

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



We always think we know what we want in life? But sometimes you think you do, and then you change your mind. Irina Gueorguiev delivers an intimate yet universal story, with humor but also great sensitivity.

Siempre pensamos que sabemos lo que queremos en la vida.. Pero a veces crees que lo sabes y luego cambias de opinión. Irina Gueorguiev cuenta una historia a la vez íntima y universal, con humor y gran sensibilidad.

Man glaubt immer, dass man weiß, was man im Leben will Aber manchmal denkt man, man weiß es, und dann ändert man seine Meinung. Irina Georgijew erzählt eine intime und zugleich universelle Geschichte, humorvoll und einfühlsam.

