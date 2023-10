La petite fille et l’aigle 7 Rue Des Bretons Aix-en-Provence, 2 novembre 2023, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence,Bouches-du-Rhône

Dans « La petite fille et l’aigle », vous voyagez en Mongolie, dans un univers sauvage et poétique.. Enfants

2023-11-02 10:00:00 fin : 2023-11-05 . EUR.

7 Rue Des Bretons Café théâtre Le Flibustier

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



In « The Little Girl and the Eagle », you travel to Mongolia, to a wild and poetic world.

En « La niña y el águila », viaja a Mongolia, a un mundo salvaje y poético.

In « Das kleine Mädchen und der Adler » reisen Sie in die Mongolei, in eine wilde und poetische Welt.

