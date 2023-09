Le psycho show 7 Rue Des Bretons Aix-en-Provence, 31 octobre 2023, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence,Bouches-du-Rhône

C’est l’événement de l’année !!!! La première émission de Télé-Réalité chez les fous. la nouvelle comédie de Fred Lama au flibustier.

2023-10-31 20:00:00 fin : 2023-10-31 . EUR.

7 Rue Des Bretons Café théâtre Le Flibustier

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



This is the event of the year !!!! The first reality TV show in the crazy house. Fred Lama’s new comedy at the buccaneer

¡¡¡¡El acontecimiento del año !!!! La première émission de Télé-Réalité chez les fous. La nueva comedia freebooter de Fred Lama

Das ist das Ereignis des Jahres !!!! Die erste Reality-TV-Show bei den Verrückten. Fred Lamas neue Komödie im Flibustier

Mise à jour le 2023-09-14 par Office de Tourisme d’Aix en Provence