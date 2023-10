La petite sorcière d’halloween qui aimait faire la cuisine 7 rue des Bretons Aix-en-Provence, 18 octobre 2023, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence,Bouches-du-Rhône

Entre théâtre, chant et danse, Laure vous embarque dans son univers coloré pour fêter Halloween tous ensemble. Un spectacle drôle dans une ambiance d’Halloween pour les enfants de 1 à 5 ans. Enfants

2023-10-18 10:00:00 fin : 2023-10-18 . EUR.

7 rue des Bretons Café théâtre Le Flibustier

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Between theater, song and dance, Laure takes you into her colorful universe to celebrate Halloween together. A funny show in a Halloween atmosphere for children aged 1 to 5

Mezcla de teatro, canciones y baile, Laure le llevará a su colorido mundo para celebrar juntos Halloween. Un espectáculo divertido en un ambiente de Halloween para niños de 1 a 5 años

Zwischen Theater, Gesang und Tanz nimmt Laure Sie mit in ihr farbenfrohes Universum, um gemeinsam Halloween zu feiern. Eine lustige Show in einer Halloween-Atmosphäre für Kinder von 1 bis 5 Jahren

