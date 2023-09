Les contes qui font peur 7 Rue Des Bretons Aix-en-Provence, 14 octobre 2023, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence,Bouches-du-Rhône

A travers trois histoires, les deux comédiens vont explorer leur rapport à la peur en racontant des contes fantastiques !. Enfants

2023-10-14 15:00:00 fin : 2023-10-14 . EUR.

7 Rue Des Bretons Café théâtre Le Flibustier

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Through three stories, the two actors explore their relationship with fear by telling fantastic tales!

A través de tres historias, los dos actores exploran su relación con el miedo ¡contando cuentos fantásticos!

In drei Geschichten werden die beiden Schauspieler ihre Beziehung zur Angst erforschen, indem sie fantastische Märchen erzählen!

Mise à jour le 2023-09-14 par Office de Tourisme d’Aix en Provence