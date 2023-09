Le jour du mister 7 rue des Bretons Aix-en-Provence, 5 octobre 2023, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence,Bouches-du-Rhône

Une comédie de Bruno Leydet, interprétée par Margaux Lapersonne. Cette pièce a été jouée au Festival Off d’Avignon 2022..

2023-10-05 20:00:00 fin : 2023-10-07 . EUR.

7 rue des Bretons Café théâtre Le Flibustier

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



A comedy by Bruno Leydet, performed by Margaux Lapersonne. This play was performed at the Festival Off d?Avignon 2022.

Una comedia de Bruno Leydet, interpretada por Margaux Lapersonne. Esta obra se representó en el Festival Off d’Avignon 2022.

Eine Komödie von Bruno Leydet, gespielt von Margaux Lapersonne. Dieses Stück wurde beim Festival Off d’Avignon 2022 aufgeführt.

Mise à jour le 2023-09-14 par Office de Tourisme d’Aix en Provence