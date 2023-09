La femme est l’avenir de l’homme 7 rue des Bretons Aix-en-Provence, 3 octobre 2023, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence,Bouches-du-Rhône

Pour récupérer sa femme, il va en devenir une ! Une comédie qui prend les préjugés à contre sens et qui se moque de l’homme, de la femme et de l’avenir des deux..

2023-10-03 20:00:00 fin : 2023-10-03 . EUR.

7 rue des Bretons Café théâtre Le Flibustier

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



To get his wife back, he’s going to become one! A comedy that turns prejudice on its head and pokes fun at men, women and the future of both.

Para recuperar a su mujer, ¡tiene que convertirse en una! Una comedia que da la vuelta a los prejuicios y se burla de los hombres, las mujeres y el futuro de ambos.

Um seine Frau zurückzubekommen, wird er selbst zu einer! Eine Komödie, die Vorurteile auf die Schippe nimmt und sich über Männer, Frauen und die Zukunft von beiden lustig macht.

Mise à jour le 2023-09-14 par Office de Tourisme d’Aix en Provence