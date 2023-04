Ma Voisine bien aimée 7 Rue Des Bretons, 13 avril 2023, Aix-en-Provence.

Il pensait passer une soirée d’halloween familiale… c’était sans compter sur son étrange vieille voisine… Quand celle-ci n’est pas celle que vous croyez, un conseil, ne la laissez pas rentrer chez vous, vous pourriez le regretter… à moins que….

2023-04-13 à 20:00:00 ; fin : 2023-04-13 . EUR.

7 Rue Des Bretons Café théâtre Le Flibustier

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



He thought he was having a family Halloween night? but he didn’t count on his strange old neighbor? When she is not who you think she is, a word of advice, don’t let her into your home, you might regret it? unless?

Pensaba que iba a pasar una noche de Halloween en familia? pero no contaba con su extraña y vieja vecina? Cuando ella no es quien crees que es, un consejo: no la dejes entrar en tu casa, podrías arrepentirte… a menos que..

Er dachte, er würde einen familiären Halloween-Abend verbringen, doch er hatte nicht mit seiner seltsamen alten Nachbarin gerechnet Wenn die Nachbarin nicht die ist, für die du sie hältst, solltest du sie nicht in dein Haus lassen, denn du könntest es bereuen… es sei denn, sie ist nicht die, für die du sie gehalten hast

Mise à jour le 2023-03-10 par Office de Tourisme d’Aix en Provence