Humour : je vis avec Freddie Mercury 7 Rue des Augustins Bayonne, 10 janvier 2024, Bayonne.

Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-10 20:30:00

fin : 2024-01-10

Jean-François a un don : il est le sosie de Freddie Mercury… En tout cas, c’est ce qu’il pense ! De son enfance difficile à sa vie d’adulte compliquée, Jean-François ne nous cache rien…

« Je vis avec Freddie Mercury » est un spectacle comme vous n’en avez jamais vu. C’est un véritable théâtro-concert, d’un style inclassable, telle la musique de Queen. De l’humour, de l’émotion, du chant, du piano, des lumières exceptionnelles, une écriture juste et touchante, un jeu de comédien au sommet de son art, tout est présent dans ce spectacle pour vivre un moment inoubliable..

Jean-François a un don : il est le sosie de Freddie Mercury… En tout cas, c’est ce qu’il pense ! De son enfance difficile à sa vie d’adulte compliquée, Jean-François ne nous cache rien…

« Je vis avec Freddie Mercury » est un spectacle comme vous n’en avez jamais vu. C’est un véritable théâtro-concert, d’un style inclassable, telle la musique de Queen. De l’humour, de l’émotion, du chant, du piano, des lumières exceptionnelles, une écriture juste et touchante, un jeu de comédien au sommet de son art, tout est présent dans ce spectacle pour vivre un moment inoubliable.

Jean-François a un don : il est le sosie de Freddie Mercury… En tout cas, c’est ce qu’il pense ! De son enfance difficile à sa vie d’adulte compliquée, Jean-François ne nous cache rien…

« Je vis avec Freddie Mercury » est un spectacle comme vous n’en avez jamais vu. C’est un véritable théâtro-concert, d’un style inclassable, telle la musique de Queen. De l’humour, de l’émotion, du chant, du piano, des lumières exceptionnelles, une écriture juste et touchante, un jeu de comédien au sommet de son art, tout est présent dans ce spectacle pour vivre un moment inoubliable.

EUR.

7 Rue des Augustins La Luna Negra

Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-19 par OT Bayonne