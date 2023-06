denise jardiniere vous invite chez elle 7 Rue des Augustins Bayonne, 27 décembre 2023, Bayonne.

Bayonne,Pyrénées-Atlantiques

C’est une invitation lancée au monde entier ! Les spectateurs sont conviés à une soirée chez Denise Jardinière, mais ils ignorent tout de leur hôte. Une étrange gouvernante accueille les convives et rien ne se passe comme prévu. Les péripéties s’enchaînent jusqu’à la révélation finale où chacun comprendra enfin les raisons de la mystérieuse invitation.

Thibaut Boidin a créé ce spectacle en janvier 2012, chez lui, dans son propre appartement parisien. C’est là qu’il donne les premières représentations. Le bouche à oreille est tel qu’il délocalise le spectacle dans différents théâtres de plus en plus grands jusqu’à jouer à Bobino en juin 2017..

7 Rue des Augustins La Luna Negra

Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



It’s an invitation to the world! Spectators are invited to an evening at Denise Jardinière’s house, but they know nothing about their host. A strange governess greets the guests, and nothing goes according to plan. One thing leads to another, until the final revelation, when everyone finally understands the reasons for the mysterious invitation.

Thibaut Boidin created this show in January 2012, in his own Parisian apartment. That’s where he gave the first performances. Word of mouth was so good that he took the show to bigger and bigger theaters, until it played at Bobino in June 2017.

¡Es una invitación al mundo entero! El público es invitado a una velada en casa de Denise Jardinière, pero no sabe nada de su anfitriona. Una extraña institutriz da la bienvenida a los invitados y nada sale según lo previsto. Una cosa lleva a la otra, hasta la revelación final, cuando todos comprenden por fin las razones de la misteriosa invitación.

Thibaut Boidin creó este espectáculo en enero de 2012, en su propio piso parisino. Allí hizo las primeras representaciones. El boca a boca fue tan bueno que llevó el espectáculo a teatros cada vez más grandes, llegando a representarse en el Bobino en junio de 2017.

Es ist eine Einladung an die ganze Welt! Die Zuschauer werden zu einer Party bei Denise Jardinière eingeladen, aber sie wissen nichts über ihre Gastgeberin. Eine seltsame Haushälterin empfängt die Gäste und nichts läuft wie geplant. Die Ereignisse überschlagen sich bis zur letzten Enthüllung, bei der jeder endlich die Gründe für die geheimnisvolle Einladung versteht.

Thibaut Boidin hat dieses Stück im Januar 2012 bei sich zu Hause in seiner eigenen Pariser Wohnung uraufgeführt. Dort gibt er auch die ersten Aufführungen. Die Mundpropaganda war so groß, dass er die Aufführung in verschiedene, immer größere Theater auslagerte, bis er im Juni 2017 in Bobino spielte.

Mise à jour le 2023-06-20 par OT Bayonne