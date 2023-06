Lou trotignon 7 Rue des Augustins Bayonne, 1 décembre 2023, Bayonne.

Bayonne,Pyrénées-Atlantiques

Puisque le mérou change de genre, alors pourquoi pas Lou ?

A sa naissance, sa famille et les médecins ont décrété que Lou serait une femme, et Lou n’est pas d’accord avec ça.

Lou raconte avec humour son histoire personnelle de transition : de la prise de testostérone, en passant par le strip-tease jusqu’à la découverte du monde Queer. Lou fait ainsi écho à des questions que l’on se pose tous et toutes : sommes-nous obligés(e)s d’être ce qu’on nous a dit d’être ?

Peut-on ré-inventer son corps, son rapport à l’amour?

Serait-il possible alors de réécrire sa propre histoire ?.

7 Rue des Augustins La Luna Negra

Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Since grouper changes genders, why not Lou?

When she was born, her family and the doctors decreed that Lou would be a woman, and Lou doesn’t agree.

Lou humorously recounts her personal story of transition: from taking testosterone, to stripping, to discovering the queer world. Lou echoes questions we all ask ourselves: are we obliged to be what we’ve been told?

Can we re-invent our bodies and our relationship to love?

Would it then be possible to rewrite our own history?

Si el mero puede cambiar de sexo, ¿por qué Lou no?

Cuando nació, su familia y los médicos decretaron que Lou sería una mujer, y Lou no está de acuerdo.

Lou cuenta con humor su historia personal de transición: de tomar testosterona, a desnudarse, a descubrir el mundo queer. Lou se hace eco de las preguntas que todos nos hacemos: ¿estamos obligados a ser lo que nos han dicho que seamos?

¿Podemos reinventar nuestros cuerpos y nuestra relación con el amor?

¿Sería entonces posible reescribir nuestra propia historia?

Da der Zackenbarsch das Geschlecht wechselt, warum dann nicht auch Lou?

Bei ihrer Geburt haben ihre Familie und die Ärzte verfügt, dass Lou eine Frau sein wird, und Lou ist damit nicht einverstanden.

Lou erzählt auf humorvolle Weise ihre persönliche Geschichte des Übergangs: von der Einnahme von Testosteron, über Striptease bis hin zur Entdeckung der Queer-Welt. Lou knüpft damit an Fragen an, die wir uns alle stellen: Müssen wir sein, was uns gesagt wurde?

Kann man seinen Körper und seine Beziehung zur Liebe neu erfinden?

Ist es möglich, die eigene Geschichte neu zu schreiben?

