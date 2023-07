En toute simplicité, Rémy Boiron 7 Rue des Augustins Bayonne, 30 novembre 2023, Bayonne.

Bayonne,Pyrénées-Atlantiques

Un voyage humoristique et poétique autour de l’histoire de la langue française.

On y entre curieux ou sur la pointe des pieds, on en sort souriant et cultivé.

Car au fond, le français, c’est gavé grave cool..

7 Rue des Augustins La Luna Negra

Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



A humorous and poetic journey through the history of the French language.

You’ll enter curious or on tiptoe, and leave smiling and cultured.

Because when it comes down to it, the French language is seriously cool.

Un viaje humorístico y poético por la historia de la lengua francesa.

Entrará con curiosidad o de puntillas, y saldrá sonriente y culto.

Porque, a fin de cuentas, el francés mola mucho.

Eine humorvolle und poetische Reise rund um die Geschichte der französischen Sprache.

Man geht neugierig oder auf Zehenspitzen hinein und kommt lächelnd und kultiviert wieder heraus.

Denn im Grunde genommen ist Französisch einfach nur cool.

