Selenite 7 Rue des Augustins Bayonne, 2 novembre 2023, Bayonne.

Bayonne,Pyrénées-Atlantiques

Bien que la formule minimaliste adoptée par Mathieu Tamisier dans son projet Sélénite soit courante, la musique qu’elle lui permet de produire se différencie aisément du tout-venant indie folk. Après quelques sorties auto-produites et plus de 250 concerts, Sélénite résonne avec une maturité impressionnante. Son nouvel album « Sandboxes » (Lagon Noir-2023) a été enregistré en un mois, tout en solitaire dans une cabane perdue dans son Sud-Ouest natal. Une pépite intimiste aux arrangements discrets et une écriture aux accents bruts d’honnêteté..

2023-11-02 fin : 2023-11-02 . .

7 Rue des Augustins La Luna Negra

Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Although the minimalist formula adopted by Mathieu Tamisier in his Sélénite project is commonplace, the music it enables him to produce is easily differentiated from the indie folk mainstream. After a number of self-produced releases and over 250 concerts, Sélénite resonates with impressive maturity. Her new album « Sandboxes » (Lagon Noir-2023) was recorded in a month, all by herself in a remote cabin in her native Southwest. An intimate nugget with discreet arrangements and raw, honest songwriting.

Aunque la fórmula minimalista adoptada por Mathieu Tamisier en su proyecto Sélénite es habitual, la música que le permite producir se diferencia fácilmente de la corriente principal del folk indie. Tras un puñado de lanzamientos autoproducidos y más de 250 conciertos, Sélénite suena con una madurez impresionante. Su nuevo álbum « Sandboxes » (Lagon Noir-2023) se grabó en un mes, ella sola, en una cabaña remota de su sudoeste natal. Una pepita íntima con arreglos discretos y una composición cruda y honesta.

Obwohl die minimalistische Formel, die Mathieu Tamisier in seinem Projekt Sélénite anwendet, üblich ist, unterscheidet sich die Musik, die er damit produziert, mühelos von dem ganzen Indie-Folk-Einheitsbrei. Nach einigen selbstproduzierten Veröffentlichungen und über 250 Konzerten klingt Sélénite mit einer beeindruckenden Reife. Ihr neues Album « Sandboxes » (Lagon Noir-2023) wurde in einem Monat aufgenommen, ganz allein in einer verlorenen Hütte in ihrem heimatlichen Südwesten. Ein intimes Nugget mit diskreten Arrangements und einem Songwriting mit rohen Akzenten der Ehrlichkeit.

Mise à jour le 2023-06-24 par OT Bayonne