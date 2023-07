Ils exagèrent ! 7 Rue des Augustins Bayonne, 28 octobre 2023, Bayonne.

Bayonne,Pyrénées-Atlantiques

Ils voulaient appeler ça « La Belle et le Clochard » mais c’était déjà pris…

« Ils exagèrent », c’est un savant mélange de textes des spectacles de Noémie Bousquainaud et de Thierry Marquet pour un cocktail détonnant.

Alors foncez au théâtre car s’ils exagèrent… vous exagéreriez de les louper ! Ces 2 humoristes se retrouvent sur la même scène et à la même heure, pour le meilleur et pour le rire ! Le meilleur de leurs spectacles, c’est 1h30 de rire avec 2 humoristes complètement déjantés… et tout ça pour le prix d’1 ! Dans « Coucou les moches », Noémie ose tout et c’est à ça qu’on la reconnaît !Dans « Saignant mais juste à point », Thierry sait mieux que quiconque écouter et voir ce que personne n’avait remarqué !.

7 Rue des Augustins La Luna Negra

Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



They wanted to call it « La Belle et le Clochard », but it was already taken…

« Ils exagèrent » is a clever mix of texts from shows by Noémie Bousquainaud and Thierry Marquet, making for an explosive cocktail.

So get down to the theater, because if they’re exaggerating… you’d be exaggerating to miss them! These 2 comedians come together on the same stage, at the same time, for the best and the most laughs! The best of their shows is 1h30 of laughter with 2 completely crazy comedians… and all for the price of 1! In « Coucou les moches », Noémie dares to do anything, and that’s what she’s all about! In « Saignant mais juste à point », Thierry knows better than anyone how to listen and see what no one else has noticed!

Querían llamarlo « La Belle et le Clochard », pero ya estaba cogido…

« Ils exagèrent » es una inteligente mezcla de textos de espectáculos de Noémie Bousquainaud y Thierry Marquet para crear un cóctel explosivo.

Así que baje al teatro, porque si ellos exageran… ¡usted exageraría si se los perdiera! Estos 2 cómicos se reúnen en el mismo escenario a la misma hora, ¡para reírse como nunca! El mejor de sus espectáculos es una hora y media de risas con 2 cómicos completamente locos… ¡y todo por el precio de 1! En « Coucou les moches », Noémie se atreve con todo, ¡y de eso se trata! En « Saignant mais juste à point », Thierry sabe mejor que nadie escuchar y ver lo que nadie ha notado!

Sie wollten es « La Belle et le Clochard » nennen, aber es war schon besetzt…

« Ils exagèrent » ist eine gekonnte Mischung aus Texten der Stücke von Noémie Bousquainaud und Thierry Marquet, die einen explosiven Cocktail ergeben.

Also nichts wie rein ins Theater, denn wenn sie übertreiben … dann übertreiben Sie, sie zu verpassen! Diese beiden Humoristen treffen sich auf derselben Bühne und zur selben Zeit, für das Beste und für das Lachen! Das Beste an ihren Shows sind 1,5 Stunden Lachen mit zwei völlig verrückten Komikern … und das alles zum Preis von einem! In « Coucou les moches » wagt Noémie alles und daran erkennt man sie!In « Saignant mais juste à point » weiß Thierry besser als jeder andere zuzuhören und zu sehen, was niemand bemerkt hat!

