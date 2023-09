Melting Folk: Jeff Mailfert 7 Rue des Augustins Bayonne, 27 septembre 2023, Bayonne.

Bayonne,Pyrénées-Atlantiques

Un nomade autodidacte à la folk enivrante. Un compositeur délicat, rêveur et surtout un artiste du voyage qui se révèle progressivement à la scène musicale folk française et internationale.

Originaire de France, il parcourt les routes à bord de son combi Volkswagen orange et blanc, à la rencontre de son public qui grandit avec lui. A travers des routes poussiéreuses ou enneigées, il construit son histoire, livrant des textes profonds et personnels qui nous entraînent aux confins de nos émotions. Il remet au goût du jour une douce intimité, portée par une folk souvent éclairée, parfois brumeuse. Une folk émotionnellement chargée, teintée de soul et de sincérité..

2023-09-27 fin : 2023-09-27 . EUR.

7 Rue des Augustins La Luna Negra

Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



A self-taught nomad with intoxicating folk. A delicate, dreamy composer and, above all, a travel artist who is gradually revealing himself to the French and international folk music scene.

Originally from France, he travels the roads in his orange-and-white Volkswagen combi, meeting his growing audience. Through dusty or snowy roads, he builds his story, delivering deep, personal lyrics that take us to the very edge of our emotions. He revives a gentle intimacy, carried by folk that is often enlightened, sometimes misty. Emotionally charged folk, tinged with soul and sincerity.

Un nómada autodidacta con un sonido folk embriagador. Un compositor delicado y soñador y, sobre todo, un artista viajero que se revela poco a poco en el panorama folk francés e internacional.

Originario de Francia, recorre las carreteras en su Volkswagen combi naranja y blanco, al encuentro de un público cada vez más numeroso. A lo largo de carreteras polvorientas o nevadas, construye su historia, ofreciendo letras profundas y personales que nos llevan al límite de nuestras emociones. Vuelve a poner en primer plano una intimidad suave, llevada por un folk a menudo iluminado, a veces brumoso. Folk cargado de emoción, teñido de alma y sinceridad.

Ein autodidaktischer Nomade mit berauschender Folkmusik. Ein feinfühliger, verträumter Komponist und vor allem ein Reisekünstler, der sich allmählich der französischen und internationalen Folkmusikszene offenbart.

Der gebürtige Franzose reist in seinem orange-weißen VW-Kombi durch die Straßen und trifft auf sein Publikum, das mit ihm wächst. Auf staubigen oder verschneiten Straßen baut er seine Geschichte auf und liefert tiefgründige und persönliche Texte, die uns an die Grenzen unserer Emotionen führen. Er bringt eine sanfte Intimität wieder auf den Geschmack, die von einem oft erleuchteten, manchmal nebligen Folk getragen wird. Ein emotional aufgeladener Folk, der von Soul und Aufrichtigkeit geprägt ist.

Mise à jour le 2023-09-01 par OT Bayonne