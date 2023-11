Dîner percheron à Cormenon 7 Rue des Acacias Cormenon Catégories d’Évènement: Cormenon

Loir-et-Cher Dîner percheron à Cormenon 7 Rue des Acacias Cormenon, 9 décembre 2023, Cormenon. Cormenon,Loir-et-Cher Découverte des producteurs locaux au cours d’un dîner convivial..

Samedi 2023-12-09 19:30:00 fin : 2023-12-09 23:59:00. 20 EUR.

7 Rue des Acacias

Cormenon 41170 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire



Discover local producers over a convivial dinner. Descubra a los productores locales en una cena de convivencia. Entdecken Sie bei einem gemütlichen Abendessen die lokalen Produzenten.

