BYNOCCHIO DE MERGERAC – Théatre – Festival Bidart en Rire 7 Rue d’Errétégia Bidart, 19 novembre 2023, Bidart.

Bidart,Pyrénées-Atlantiques

PAR LA COMPAGNIE DU BUFFOU – THEATRE A LA COQUE

C’est dimanche. Venez donc rire en famille ! L’action se déroule dans un atelier de menuiserie où bricolent deux personnages farfelus, un peu fous, un peu « simplets » aussi. Et l’histoire démarre… Malheur dans la famille de Mergerac, le prince est né sans nez ! Indigne de la lignée royale, l’héritier est abandonné dans les bois. Car pour gouverner, il faut du nez ! Il grandit parmi les animaux, rencontre une princesse et décide, au nom de l’amour, de partir à la recherche du précieux appendice. Dans cet univers de bois tendre, l’âme de BYNOCCHIO trotte sur des copeaux d’humour…

C’est tellement bien qu’on vous organise 2 séances !

Tarif unique à 5 € – Billetterie sur bidarttourisme.com ou au 05 59 54 93 85

Pas de paiement par CB pour les ventes sur places dans la limites des places disponibles.

2023-11-19 fin : 2023-11-19 17:00:00. EUR.

7 Rue d’Errétégia Salle Gidalekua

Bidart 64210 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



BY COMPAGNIE DU BUFFOU – THEATRE A LA COQUE

It’s Sunday. Come and laugh with your family! The action takes place in a carpentry workshop where two eccentric characters are tinkering, a little crazy, a little « simple » too. And the story begins? Unfortunately for the de Mergerac family, the prince was born without a nose! Unworthy of the royal lineage, the heir is abandoned in the woods. Because to rule, you need a nose! He grows up among the animals, meets a princess and decides, in the name of love, to set off in search of the precious appendage. In this world of soft wood, BYNOCCHIO?s soul trots on shavings of humor…

It’s so good that we’re organizing 2 screenings for you!

Single ticket price: 5 ? – Tickets at bidarttourisme.com or 05 59 54 93 85

No payment by credit card for ticket sales, subject to availability

POR LA COMPAGNIE DU BUFFOU – TEATRO A LA COQUE

Es domingo. Venga a reírse en familia La acción se desarrolla en un taller de carpintería en el que dos excéntricos personajes están jugueteando, un poco locos, un poco « simples » también. ¿Y empieza la historia? Por desgracia para la familia Mergerac, ¡el príncipe nació sin nariz! Indigno del linaje real, el heredero es abandonado en el bosque. Porque para gobernar, ¡hace falta una nariz! Crece entre los animales, conoce a una princesa y decide, en nombre del amor, partir en busca del preciado apéndice. En este mundo de madera blanda, el alma de BYNOCCHIO trota sobre virutas de humor…

Es tan buena que organizamos dos proyecciones para usted

Entrada única: 5? – Entradas en bidarttourisme.com o 05 59 54 93 85

La venta de entradas sin pago con tarjeta de crédito está sujeta a disponibilidad

VON DER COMPAGNIE DU BUFFOU – THEATRE A LA COQUE

Heute ist Sonntag. Kommen Sie und lachen Sie mit der ganzen Familie! Die Handlung spielt in einer Tischlerei, in der zwei skurrile, etwas verrückte und auch etwas « einfache » Figuren herumwerkeln. Und die Geschichte beginnt? In der Familie de Mergerac ist der Prinz ohne Nase geboren worden Da er der königlichen Linie unwürdig ist, wird er im Wald ausgesetzt. Denn um zu regieren, braucht man eine Nase! Er wächst unter Tieren auf, lernt eine Prinzessin kennen und beschließt, im Namen der Liebe nach dem kostbaren Anhängsel zu suchen. In dieser Welt aus weichem Holz trottet die Seele von BYNOCCHIO auf humorvollen Spänen…

Es ist so gut, dass wir zwei Vorstellungen für Sie organisieren!

Einheitspreis von 5 ? – Eintrittskarten auf bidarttourisme.com oder unter 05 59 54 93 85

Keine Zahlung per Kreditkarte für den Verkauf auf den Plätzen im Rahmen der verfügbaren Plätze

Mise à jour le 2023-10-24 par OT Bidart