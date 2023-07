Visite de la Maison d’Artiste 97121 7 rue Delgres 97121 Anse-Bertrand Catégorie d’Évènement: Anse-Bertrand Visite de la Maison d’Artiste 97121 7 rue Delgres 97121 Anse-Bertrand, 15 septembre 2023, Anse-Bertrand. Visite de la Maison d’Artiste 97121 15 – 17 septembre 7 rue Delgres 97121 Entrée libre La maison d’artiste d’Anse-Bertrand est un espace d’expression artistique ouvert à toutes et tous ! Initié en 2020 par Félie-Line Lucol, le résultat est une maison-atelier inspiré par « l’art de vivre » créole. 7 rue Delgres 97121 7 rue delgres 97121 Anse-Bertrand 97121 Guadeloupe 0690926723 https://www.lenordguadeloupe.com/patrimoine-culturel-historique/la-maison-dartiste/ [{« type »: « email », « value »: « lamaisondartiste971@gmail.com »}] La maison d’artiste d’Anse-Bertrand est un espace d’expression artistique ouvert à toutes et tous ! Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

