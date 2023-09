Café Estuarien du Conservatoire 7 rue de Saint-Julien Saint-Julien-Beychevelle, 5 octobre 2023, Saint-Julien-Beychevelle.

Saint-Julien-Beychevelle,Gironde

Rencontre mensuelle en Médoc, … pour parler estuaire.

Le sujet du mois à découvrir, un bon moment d’échange à partager..

2023-10-05 fin : 2023-10-05 19:00:00. EUR.

7 rue de Saint-Julien Salle des fêtes

Saint-Julien-Beychevelle 33250 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Monthly meeting in the Médoc, … to talk about estuary.

The subject of the month to discover, a good moment of exchange to share.

Reunión mensual en el Médoc, para hablar del estuario.

El tema del mes para descubrir, un buen momento de intercambio para compartir.

Monatliches Treffen im Médoc, … um über die Flussmündung zu sprechen.

Das Thema des Monats zum Entdecken, ein guter Moment des Austauschs zum Teilen.

Mise à jour le 2023-09-12 par OT Médoc-Vignoble