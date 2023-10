Marché de noël de montagne 7 rue de Saint-Amarin Geishouse, 9 décembre 2023, Geishouse.

Geishouse,Haut-Rhin

Depuis cet été, le village de Geishouse accueille de nombreux producteurs locaux.

Pour ce marché de Noël de montagne, artisans et artistes locaux viendront compléter les exposants pour offrir aux visiteurs un Noël chaleureux, équitable et local..

2023-12-09 fin : 2023-12-09 12:00:00. 0 EUR.

7 rue de Saint-Amarin

Geishouse 68690 Haut-Rhin Grand Est



Since this summer, the village of Geishouse has welcomed a number of local producers.

For this mountain Christmas market, local craftsmen and artists will complement the exhibitors to offer visitors a warm, fair and local Christmas.

Desde este verano, el pueblo de Geishouse acoge a varios productores locales.

Para este mercado navideño de montaña, los artesanos y artistas locales se unirán a los expositores para ofrecer a los visitantes una Navidad cálida, justa y local.

Seit diesem Sommer gibt es im Dorf Geishouse viele lokale Produzenten.

Bei diesem Bergweihnachtsmarkt werden die Aussteller durch lokale Handwerker und Künstler ergänzt, um den Besuchern ein gemütliches, faires und lokales Weihnachtsfest zu bieten.

Mise à jour le 2023-09-29 par Office de tourisme de la vallée de Saint-Amarin