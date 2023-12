Petit marché du terroir 7 rue de Reipertswiller Lichtenberg, 1 janvier 2024, Lichtenberg.

Lichtenberg Bas-Rhin

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-01 08:00:00

fin : 2024-12-31 12:00:00

Fruits et légumes frais de saison et du terroir, pain artisanal au levain cuit à l’ancienne au feu de bois et les promotions de la semaine de la boucherie !.

7 rue de Reipertswiller

Lichtenberg 67340 Bas-Rhin Grand Est



Mise à jour le 2023-12-11 par Office de tourisme intercommunal de Hanau-La Petite Pierre