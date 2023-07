Salle Marcillet 7, Rue de Metz Sedan, 12 juillet 2023, Sedan.

Sedan,Ardennes

Véritable salle polyvalente rénovée en 2005, la Salle Marcillet accueille les spectacles de la saison culturelle municipale (concert assis / debout, pièce de théâtre) mais aussi des salons, des colloques, des spectacles de danse, des thés dansant, le repas du Maire et les Fêtes d’Automne et de Printemps pour les seniors, des expositions…La salle Marcillet, située place Crussy, accueille les spectacles de la saison culturelle de la Ville de Sedan.Des artistes de renommée nationale, voire internationale y ont été programmés : Michel Delpech, Bernard Lavilliers, Cali, Johnny Clegg, De Palmas, Hugues Aufray…Pour les associations souhaitant réserver la Salle Marcillet merci d’adresser votre demande par courrier à l’attention de Monsieur le Maire de Sedan..

7, Rue de Metz

Sedan 08200 Ardennes Grand Est



A true multi-purpose hall renovated in 2005, the Salle Marcillet hosts the shows of the municipal cultural season (sitting/standing concert, play) but also shows, conferences, dance shows, tea-dancing, the Mayor’s meal and the Autumn and Spring Festivals for seniors, exhibitions… The Salle Marcillet, located on Place Crussy, hosts the shows of the cultural season of the City of Sedan.Artists of national and even international renown have been programmed there: Michel Delpech, Bernard Lavilliers, Cali, Johnny Clegg, De Palmas, Hugues Aufray… For associations wishing to reserve the Marcillet Hall, please send your request by post to the attention of the Mayor of Sedan.

La Salle Marcillet, sala polivalente renovada en 2005, acoge la temporada cultural municipal (conciertos sentados/de pie, obras de teatro), así como ferias, conferencias, espectáculos de danza, bailes de té, la comida del alcalde y las fiestas de otoño y primavera de los mayores, exposiciones, etcLa Salle Marcillet, situada en la Place Crussy, acoge la temporada cultural de la ciudad de Sedan, donde se han programado artistas de renombre nacional e internacional como Michel Delpech, Bernard Lavilliers, Cali, Johnny Clegg, De Palmas, Hugues Aufray, etc… Para las asociaciones que deseen reservar la Salle Marcillet, envíen su solicitud por correo a la atención del alcalde de Sedan.

Der 2005 renovierte Salle Marcillet ist eine echte Mehrzweckhalle, in der die Aufführungen der städtischen Kultursaison (Sitz-/Stehkonzerte, Theaterstücke) stattfinden, aber auch Messen, Kolloquien, Tanzaufführungen, Tanztees, das Essen des Bürgermeisters und die Herbst- und Frühlingsfeste für Senioren, Ausstellungen…Im Salle Marcillet am Place Crussy finden die Aufführungen der Kultursaison der Stadt Sedan statt.National oder sogar international bekannte Künstler sind hier aufgetreten: Michel Delpech, Bernard Lavilliers, Cali, Johnny Clegg, De Palmas, Hugues Aufray… Vereine, die den Salle Marcillet buchen möchten, richten ihre Anfrage bitte per Post an den Bürgermeister von Sedan.

Mise à jour le 2023-06-30 par Ardennes Tourisme