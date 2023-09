Soirée vin de la Cave et tapas de la formagerie 7 Rue de Martignac Miramont-de-Guyenne, 13 octobre 2023, Miramont-de-Guyenne.

Miramont-de-Guyenne,Lot-et-Garonne

La cave du Chevalier de Pardaillan vous propose une soirée vin/tapas pour passer une agréable soirée entré amis et apprécier les plaisirs de la vie ! Les prix varient selon les formules. Réservé aux personnes majeur. Sur réservation uniquement..

7 Rue de Martignac Cave Chevalier de Pardaillan

Miramont-de-Guyenne 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



La Cave du Chevalier de Pardaillan invites you to a wine and dine evening, where you can spend a pleasant evening with friends and enjoy the pleasures of life! Prices vary according to formula. Reserved for adults. Reservations required.

La Cave du Chevalier de Pardaillan le propone una velada enológica en la que podrá pasar una agradable velada entre amigos y disfrutar de los placeres de la vida Los precios varían según la fórmula. Sólo para adultos. Reserva obligatoria.

Der Weinkeller des Chevalier de Pardaillan lädt Sie zu einem Wein- und Essensabend ein, um einen angenehmen Abend unter Freunden zu verbringen und die Freuden des Lebens zu genießen! Die Preise variieren je nach Angebot. Nur für volljährige Personen. Nur mit Reservierung.

