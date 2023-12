BOUTIQUE ÉPHÉMÈRE DE NOËL À CHEMILLÉ 7 Rue de Maille Chemillé-en-Anjou, 4 décembre 2023, Chemillé-en-Anjou.

Chemillé-en-Anjou,Maine-et-Loire

Nouveauté 2023, cette fin d’année voit la création d’une boutique éphémère au 7 rue de Maillé à Chemillé. Accueillant différents artisans et créateurs du territoire, elle est ouverte du 1er au 31 décembre..

7 Rue de Maille Chemillé

Chemillé-en-Anjou 49120 Maine-et-Loire Pays de la Loire



New for 2023, the end of the year sees the creation of an ephemeral boutique at 7 rue de Maillé in Chemillé. It will be open from December 1 to 31, and will host a variety of local craftsmen and designers.

Como novedad para 2023, a finales de año se creará una tienda temporal en el número 7 de la calle Maillé, en Chemillé. Estará abierta del 1 al 31 de diciembre y acogerá a artesanos y diseñadores locales.

Neuheit 2023: Zum Jahresende wird in der Rue de Maillé 7 in Chemillé ein vorübergehender Laden eingerichtet. Der Laden ist vom 1. bis 31. Dezember geöffnet und beherbergt verschiedene Handwerker und Designer aus der Region.

