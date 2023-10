Vide atelier de l’Art en Vrac 7 rue de l’église Salies-de-Béarn, 25 novembre 2023, Salies-de-Béarn.

Salies-de-Béarn,Pyrénées-Atlantiques

Découvrez « l’art en cadeaux », un évenement artistique où une quinzaine d’artistes vous présenteront leurs oeuvres . Ce sera l’occasion parfaite de dénicher des cadeaux originaux pour les fêtes de fin d’année ou simplement agrementer votre collection..

2023-11-25 fin : 2023-11-26 19:00:00. EUR.

7 rue de l’église Oustau Dou Saleys

Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Discover « l’art en cadeaux », an artistic event where some fifteen artists will present their works. It’s the perfect opportunity to find original gifts for the festive season, or simply to add to your collection.

Descubra « l’art en cadeaux », un evento artístico en el que una quincena de artistas presentarán sus obras. Es la ocasión perfecta para encontrar regalos originales para las fiestas o simplemente para ampliar su colección.

Entdecken Sie « l’art en cadeaux », eine Kunstveranstaltung, bei der rund 15 Künstler ihre Werke präsentieren. Das ist die perfekte Gelegenheit, um originelle Geschenke für das Weihnachtsfest zu finden oder einfach Ihre Sammlung zu erweitern.

