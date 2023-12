Exposition de crèches d’ici et d’ailleurs 7 rue de l’Eglise Neuve-Église Catégories d’Évènement: Bas-Rhin

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-24 10:00:00

fin : 2023-12-24 12:00:00 . Venez nombreux visiter les crèches exposées pendant la période de Noël. EUR.

7 rue de l’Eglise

Neuve-Église 67220 Bas-Rhin Grand Est

