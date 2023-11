Concert de Noël 7 Rue de l’Église Gainneville, 15 décembre 2023, Gainneville.

Gainneville,Seine-Maritime

La commune de Gainneville organise un concert de Noël avec les chorales Choeur ou vers et Mes années Danse, dirigées par Laetitia Sauvage.

Vendredi 15 décembre, à l’Eglise de Gainneville.

Entrée libre, sur réservation via contact@gainneville.fr ou au 02 32 79 59 59.

7 Rue de l’Église Église de Gainneville

Gainneville 76700 Seine-Maritime Normandie



The commune of Gainneville is organizing a Christmas concert with the Choeur ou vers and Mes années Danse choirs, directed by Laetitia Sauvage.

Friday, December 15, Gainneville church.

Free admission, by reservation via contact@gainneville.fr or 02 32 79 59 59

Gainneville organiza un concierto de Navidad con los coros Choeur ou vers y Mes années Danse, dirigidos por Laetitia Sauvage.

Viernes 15 de diciembre, iglesia de Gainneville.

Entrada gratuita, reserva a través de contact@gainneville.fr o 02 32 79 59 59

Die Gemeinde Gainneville organisiert ein Weihnachtskonzert mit den Chören Choeur ou vers und Mes années Danse, die von Laetitia Sauvage geleitet werden.

Freitag, 15. Dezember, in der Kirche von Gainneville.

Eintritt frei, Reservierung über contact@gainneville.fr oder 02 32 79 59 59

Mise à jour le 2023-11-14 par Normandie Tourisme / Attitude Manche