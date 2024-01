Tous à table ! 7, rue de l’Église Aix-en-Provence, mercredi 28 février 2024.

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-28 10:30:00

fin : 2024-02-28

Spectacle conté enfants et famille dès 3 ans, par Claire Pantel de la Compagnie l’air de dire.

À la fois tendre et cocasse, ce tour de table évoque les repas de famille à travers les comptines et contes populaires de gourmandises, mots et chansons sucrés-salés, bruits de bouche et onomatopées.

Pendant qu’elle papote, la conteuse se met en cuisine : une peau d’orange, humide et parfumée, une petite fleur cachée au cœur d’une pomme, des noix en roue libre au fond d’un bol et un oignon que l’on n’épluchera pas – des rencontres sensibles pour la petite enfance.

7, rue de l’Église Bibliothèque Méjanes – Li Campaneto

Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur citedulivre@mairie-aixenprovence.fr



