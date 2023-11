MARCHÉ DE NOËL 7 Rue de l’Avenir Saffré, 8 décembre 2023, Saffré.

Saffré,Loire-Atlantique

L’OGEC de l’Ecole St Joseph à Saffré vous invite au marché de Noël.

2023-12-08 fin : 2023-12-08 21:00:00. .

7 Rue de l’Avenir

Saffré 44390 Loire-Atlantique Pays de la Loire



The OGEC of St Joseph’s School in Saffré invites you to the Christmas market

La OGEC del Colegio San José de Saffré le invita a su mercado navideño

Die OGEC der Schule St. Joseph in Saffré lädt Sie zum Weihnachtsmarkt ein

Mise à jour le 2023-11-09 par eSPRIT Pays de la Loire