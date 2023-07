BALADE AU COEUR DE LIGNY-EN-BARROIS 7 Rue de l’Asile Ligny-en-Barrois, 12 juillet 2023, Ligny-en-Barrois.

Ligny-en-Barrois,Meuse

Pendant toute la saison estivale, partez à la découverte de la ville de Ligny-en-Barrois !

Lors de la cette balade commentée vous découvrirez l’église Notre-Dame des Vertus qui a été construite au XIIIe siècle, puis reconstruite au XVIe siècle dans le style gothique. Puis la Tour Valéran qui est d’une hauteur de 22 mètres et demeure le plus important témoin architectural de la période médiévale. Et enfin par le Parc des Luxembourg qui est un lieu de propice aux balades romantiques, familiales, sportives avec les jeux pour les enfants et un espace fitness en plein air.

RDV devant le Bureau d’Information Touristique.. Tout public

Samedi 10:00:00 fin : . 5 EUR.

7 Rue de l’Asile Départ devant le Bureau d’information Touristique

Ligny-en-Barrois 55500 Meuse Grand Est



During the whole summer season, discover the city of Ligny-en-Barrois!

During this guided tour you will discover the church Notre-Dame des Vertus which was built in the 13th century, then rebuilt in the 16th century in the gothic style. Then the Valéran Tower which is 22 meters high and remains the most important architectural witness of the medieval period. And finally, the Luxembourg Park, which is a place for romantic, family and sports walks with games for children and an outdoor fitness area.

RDV in front of the Tourist Information Office.

Durante toda la temporada estival, ¡descubra la ciudad de Ligny-en-Barrois!

Durante esta visita guiada descubrirá la iglesia Notre-Dame des Vertus, construida en el siglo XIII y reconstruida en el siglo XVI en estilo gótico. A continuación, la Torre Valéran, de 22 metros de altura, que sigue siendo el testigo arquitectónico más importante de la época medieval. Y por último, el Parque de Luxemburgo, lugar ideal para paseos románticos, excursiones en familia, deportes con juegos para niños y una zona de fitness al aire libre.

Punto de encuentro frente a la Oficina de Turismo.

Gehen Sie während der gesamten Sommersaison auf Entdeckungsreise in der Stadt Ligny-en-Barrois!

Auf diesem geführten Spaziergang werden Sie die Kirche Notre-Dame des Vertus entdecken, die im 13. Jahrhundert erbaut und im 16. Jahrhundert im gotischen Stil umgebaut wurde. Danach folgt die Tour Valéran, die 22 Meter hoch ist und das wichtigste architektonische Zeugnis aus dem Mittelalter darstellt. Und schließlich der Parc des Luxembourg, der zu romantischen Spaziergängen, Familienausflügen, sportlichen Aktivitäten mit Kinderspielen und einem Fitnessbereich im Freien einlädt.

RDV vor dem Bureau d’Information Touristique.

Mise à jour le 2023-07-01 par OT SUD MEUSE