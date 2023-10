EXPOSITION CÉRAMIQUE – AU JARDIN 7 Rue de l’Asile Ligny-en-Barrois, 7 octobre 2023, Ligny-en-Barrois.

Ligny-en-Barrois,Meuse

Exposition céramique – L’association Ter Email vous présente son exposition sur le thème « Au Jardin ».

Entrée libre.. Tout public

Vendredi 2023-10-07 14:00:00 fin : 2023-10-15 18:00:00. 0 EUR.

7 Rue de l’Asile Salle Camille Joignon

Ligny-en-Barrois 55500 Meuse Grand Est



Ceramic exhibition – The Ter Email association presents its exhibition on the theme « Au Jardin ».

Free admission.

Exposición de cerámica – La asociación Ter Email presenta su exposición sobre el tema « En el jardín ».

Entrada gratuita.

Keramikausstellung – Der Verein Ter Email präsentiert Ihnen seine Ausstellung zum Thema « Au Jardin ».

Freier Eintritt.

