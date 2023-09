Margaux Saveurs x Fascinant Weekend au Château Marquis d’Alesme 7 Rue de la Trémoille Margaux-Cantenac, 20 octobre 2023, Margaux-Cantenac.

Margaux-Cantenac,Gironde

Des parcours de visite dans les différents châteaux de l’appellation. Venez découvrir Margaux sous l’angle de la biodiversité, tout le process de fabrication de ses vins rouges de l’appellation si particulier.

Au Château Marquis d’Alesme, ce sera l’occasion de :

Partir à la découverte de Marquis d’Alesme et de son vin, le Grand Cru Classé, dans un cadre architectural d’exception, mêlant inspiration asiatique et classicisme français.

En complément, La Table de Nathalie offre une délicate carte de saison à toute heure..

2023-10-20 fin : 2023-10-20 11:30:00. EUR.

7 Rue de la Trémoille

Margaux-Cantenac 33460 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Visit the different châteaux in the appellation. Come and discover Margaux from the angle of biodiversity, and the whole process of making the appellation’s distinctive red wines.

At Château Marquis d’Alesme, you’ll have the opportunity to :

Discover Marquis d’Alesme and its wine, the Grand Cru Classé, in an exceptional architectural setting, combining Asian inspiration and French classicism.

In addition, La Table de Nathalie offers a delicate seasonal menu at all hours.

Visitas a los diferentes châteaux de la denominación. Venga a descubrir Margaux desde el punto de vista de la biodiversidad y todo el proceso de elaboración de los vinos tintos característicos de la denominación.

En el Château Marquis d’Alesme, tendrá la oportunidad de :

Descubrir Marquis d’Alesme y su vino, el Grand Cru Classé, en un marco arquitectónico excepcional que combina inspiración asiática y clasicismo francés.

Además, La Table de Nathalie ofrece en todo momento un delicioso menú de temporada.

Besichtigungsrundgänge in den verschiedenen Schlössern der Appellation. Entdecken Sie Margaux unter dem Aspekt der Biodiversität, den gesamten Herstellungsprozess seiner so besonderen Rotweine der Appellation.

Im Château Marquis d’Alesme wird dies die Gelegenheit sein, :

Auf Entdeckungsreise gehen und Marquis d’Alesme und seinen Wein, den Grand Cru Classé, in einem außergewöhnlichen architektonischen Rahmen entdecken, der asiatische Inspiration und französischen Klassizismus miteinander verbindet.

Ergänzend dazu bietet La Table de Nathalie eine delikate Saisonkarte zu jeder Tageszeit.

Mise à jour le 2023-09-20 par Gironde Tourisme