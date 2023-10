Octobre Numérique – I.A. Générative & Image 7 rue de la Roquette Arles, 13 octobre 2023, Arles.

Arles,Bouches-du-Rhône

Le festival explore la façon dont les artistes se saisissent des intelligences artificielles..

2023-10-13 10:00:00 fin : 2023-10-27 18:00:00. .

7 rue de la Roquette Parade

Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The festival explores how artists are dealing with artificial intelligence.

El festival explora cómo los artistas se enfrentan a la inteligencia artificial.

Das Festival untersucht, wie Künstler künstliche Intelligenzen aufgreifen.

