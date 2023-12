Marché de Noel 7 Rue de la Quintaine Auzouer-en-Touraine, 4 décembre 2023, Auzouer-en-Touraine.

Auzouer-en-Touraine,Indre-et-Loire

Balade des Pères Noel en motos : Départ 14h

Visite du Père Noel

Atelier Photos avec le Père Noel

Animation enfnats par l’APE – animation musicale – buvette et foodtrucks.

7 Rue de la Quintaine

Auzouer-en-Touraine 37110 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Santa Claus motorcycle ride: Departure 2pm

Santa’s visit

Photo workshop with Santa

Children?s entertainment by the APE – musical entertainment – refreshments and foodtrucks

Paseo en moto de Papá Noel: Salida a las 14.00 horas

Visita de Papá Noel

Taller de fotos con Papá Noel

Animación infantil a cargo de la APE – animación musical – bar de refrescos y foodtrucks

Ausflug der Weihnachtsmänner auf Motorrädern: Abfahrt 14 Uhr

Besuch des Weihnachtsmanns

Fotoworkshop mit dem Weihnachtsmann

Kinderanimation durch die EV – Musikalische Unterhaltung – Getränkestand und Foodtrucks

