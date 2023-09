Cet évènement est passé Exposition : Carnets de Voyage et Aquarelles 7 Rue de la Poste Plouër-sur-Rance Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

Plouër-sur-Rance Exposition : Carnets de Voyage et Aquarelles 7 Rue de la Poste Plouër-sur-Rance, 4 août 2023, Plouër-sur-Rance. Plouër-sur-Rance,Côtes-d’Armor .

2023-08-04 fin : 2023-09-19 . .

7 Rue de la Poste Médiathèque « Le champ des mots »

Plouër-sur-Rance 22490 Côtes-d’Armor Bretagne

Mise à jour le 2023-09-11 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme Détails Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor, Plouër-sur-Rance Autres Lieu 7 Rue de la Poste Adresse 7 Rue de la Poste Médiathèque "Le champ des mots" Ville Plouër-sur-Rance Departement Côtes-d'Armor Lieu Ville 7 Rue de la Poste Plouër-sur-Rance latitude longitude 48.52731;-2.0039

7 Rue de la Poste Plouër-sur-Rance Côtes-d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/plouer-sur-rance/