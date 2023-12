Visite de la rue Louis Barthou 7 Rue de la Poste Oloron-Sainte-Marie, 16 décembre 2023 11:00, Oloron-Sainte-Marie.

Oloron-Sainte-Marie,Pyrénées-Atlantiques

Dans le cadre de la célébration de la réouverture des rues Louis Barthou & de Révol, la Mairie d’Oloron Sainte-Marie propose ce jour une visite de la rue Louis Barthou.

Vous pensez connaître la rue Louis Barthou, mais avez-vous déjà pris le temps d’admirer son paysage ?

Participez à la visite ludique et sympathique proposée par la Mairie et le Pays d’art et d’histoire.

Entre histoire, lectures de paysages et ateliers, redécouvrez la rue Louis Barthou comme vous ne l’avez jamais vue !

Inscription conseillée..

2023-12-16 fin : 2023-12-16 17:30:00. EUR.

7 Rue de la Poste Parking de la sous-préfecture

Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



As part of the celebrations to mark the reopening of Rue Louis Barthou & Rue de Révol, the Mairie d’Oloron Sainte-Marie is offering a tour of Rue Louis Barthou today.

You think you know rue Louis Barthou, but have you ever taken the time to admire its landscape?

Join the fun and friendly tour proposed by the Mairie and the Pays d’art et d’histoire.

Between history, landscape readings and workshops, rediscover rue Louis Barthou as you’ve never seen it before!

Registration recommended.

Con motivo de la reapertura de las calles Louis Barthou y Révol, el ayuntamiento de Oloron Sainte-Marie propone hoy una visita guiada por la calle Louis Barthou.

Cree que conoce la calle Louis Barthou, pero ¿se ha tomado alguna vez el tiempo de admirar su paisaje?

Únase a este recorrido lúdico y amistoso organizado por el Ayuntamiento y el Pays d’art et d’histoire.

Entre historia, lecturas de paisajes y talleres, redescubra la rue Louis Barthou como nunca antes la había visto

Inscripción recomendada.

Im Rahmen der Feierlichkeiten zur Wiedereröffnung der Straßen Louis Barthou & de Révol bietet das Rathaus von Oloron Sainte-Marie heute einen Rundgang durch die Rue Louis Barthou an.

Sie glauben, die Rue Louis Barthou zu kennen, aber haben Sie sich schon einmal die Zeit genommen, ihre Landschaft zu bewundern?

Nehmen Sie an dem spielerischen und sympathischen Rundgang teil, der von der Stadtverwaltung und dem Pays d’art et d’histoire angeboten wird.

Zwischen Geschichte, Landschaftslesungen und Workshops können Sie die Rue Louis Barthou neu entdecken, wie Sie sie noch nie gesehen haben!

Anmeldung empfohlen.

Mise à jour le 2023-12-04 par Office de Tourisme du Haut-Béarn