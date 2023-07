VENEZ DÉCOUVRIR L’UNIVERS DE LA BIÈRE ARTISANALE 7 Rue de la Poste Maillé Catégories d’Évènement: Maillé

Vendée VENEZ DÉCOUVRIR L’UNIVERS DE LA BIÈRE ARTISANALE 7 Rue de la Poste Maillé, 21 juillet 2023, Maillé. Maillé,Vendée Un savoir-faire ancestrale , un artisan passionné, un lieu unique….

2023-07-21 fin : 2023-07-21 . .

7 Rue de la Poste Brasserie La Cibulle

Maillé 85420 Vendée Pays de la Loire



An ancestral know-how, a passionate craftsman, a unique place.. ¿Un saber hacer ancestral, un artesano apasionado, un lugar único? Ein überliefertes Wissen, ein leidenschaftlicher Handwerker, ein einzigartiger Ort? Mise à jour le 2023-07-06 par Vendée Expansion Détails Catégories d’Évènement: Maillé, Vendée Autres Lieu 7 Rue de la Poste Adresse 7 Rue de la Poste Brasserie La Cibulle Ville Maillé Departement Vendée Lieu Ville 7 Rue de la Poste Maillé

7 Rue de la Poste Maillé Vendée https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/maille/