Terre habitée chante Noël 7 rue de la Masse Aix-en-Provence, 10 décembre 2023 17:00, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence,Bouches-du-Rhône

Concert de Noël avec des chants traditionnels français, des christmas carols et des gospels songs interprétés par le groupe de World Gospel Terre Habitée..

2023-12-10 17:00:00 fin : 2023-12-10 . .

7 rue de la Masse Temple de l’Eglise Réformée Evangélique

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Christmas concert featuring traditional French carols, christmas carols and gospel songs performed by the Terre Habitée world gospel group.

Concierto de Navidad con canciones tradicionales francesas, villancicos y canciones gospel interpretadas por el grupo Terre Habitée World Gospel.

Weihnachtskonzert mit traditionellen französischen Liedern, Christmas Carols und Gospelsongs, vorgetragen von der World-Gospel-Gruppe Terre Habitée.

Mise à jour le 2023-12-04 par Office de Tourisme d’Aix en Provence