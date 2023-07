Visite du musée de Cherves 7 Rue de la Mairie Cherves, 16 juillet 2023, Cherves.

Cherves,Vienne

Comme tous les dimanches de l’été, les Gens de Cherves vous ouvrent les portes de leur musée et du Moulin de Cherves. A partir de 15h, visite guidée du musée et du site (durée : environ 1h30, dernier départ à 17h).

Les dimanches d’ouverture sont ponctués par des animations originales et historiques. Le 16 juillet, assistez à la chauffe du four pour la cuisson d’une galette. Partez ensuite à la visite guidée du village de Cherves, lors d’une balade d’environ 2km, dans laquelle vous découvrirez l’histoire du village, de son château, son église ainsi que des détails sur les populations locales au fil du temps. Vous serez revenus à temps pour, à 17h, assister à l’animation musicale par l’atelier musique des Gens de Cherves, qui vous interprèteront des airs traditionnels des danses du Haut-Poitou..

2023-07-16 fin : 2023-07-16 18:30:00. EUR.

7 Rue de la Mairie

Cherves 86170 Vienne Nouvelle-Aquitaine



Like every Sunday in summer, the Gens de Cherves open the doors of their museum and the Moulin de Cherves. From 3pm, guided tour of the museum and site (duration: approx. 1h30, last departure at 5pm).

Sundays are punctuated by original and historic events. On July 16, watch a galette being baked in the oven. Then set off on a guided tour of the village of Cherves, a 2km walk that will tell you all about the history of the village, its castle and church, and details of the local population over the years. You’ll be back in time for the musical entertainment at 5pm by the Gens de Cherves music workshop, who will perform traditional Haut-Poitou dances.

Todos los domingos de verano, los Gens de Cherves abren las puertas de su museo y del Moulin de Cherves. A partir de las 15:00 h, visita guiada del museo y del lugar (duración: aprox. 1h30, última salida a las 17:00 h).

Los domingos en los que el museo está abierto se suceden acontecimientos originales e históricos. El 16 de julio, asista a la cocción de una galette en el horno. A continuación, realice una visita guiada por el pueblo de Cherves, en un recorrido de unos 2 km, durante el cual descubrirá la historia del pueblo, su castillo y su iglesia, así como detalles sobre la población local a lo largo de los años. Regresará a tiempo para las 17:00 h, cuando el taller de música Gens de Cherves interpretará danzas tradicionales del Haut-Poitou.

Wie jeden Sonntag im Sommer öffnen die Gens de Cherves die Türen ihres Museums und der Moulin de Cherves. Ab 15 Uhr, geführte Besichtigung des Museums und der Anlage (Dauer: ca. 1,5 Stunden, letzter Start um 17 Uhr).

An den Öffnungssonntagen finden originelle und historische Animationen statt. Am 16. Juli können Sie dabei zusehen, wie der Ofen zum Backen einer Galette angeheizt wird. Begeben Sie sich anschließend auf einen ca. 2 km langen Spaziergang durch das Dorf Cherves, bei dem Sie die Geschichte des Dorfes, seines Schlosses, seiner Kirche sowie Details über die lokale Bevölkerung im Laufe der Zeit erfahren. Sie sind rechtzeitig zurück, um um 17 Uhr der musikalischen Unterhaltung durch das Musikatelier der Gens de Cherves beizuwohnen, die Ihnen traditionelle Melodien der Tänze des Haut-Poitou vortragen werden.

Mise à jour le 2023-07-12 par Office de Tourisme du Haut-Poitou