La Nuit des conservatoires 2024 7 Rue de la Madeleine Château-Thierry, vendredi 26 janvier 2024.

Château-Thierry Aisne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-26 19:00:00

fin : 2024-01-26 21:00:00

Venez fêter la nuit des conservatoires avec la ville de Château-Thierry le vendredi 26 janvier 2024 à partir de 19h au conservatoire municipal.

Découvrez et profitez des nombres activités proposées…

La réservation est obligatoire :

03 23 69 04 47

conservatoire@ville-chateau-thierry.fr

https://www.billetweb.fr/nuit-des-conservatoires2

Initiée par le Syndicat des personnels de direction des conservatoires, la Nuit des conservatoires est une manifestation nationale. Elle célèbre la créativité, la diversité et le dynamisme de tous les établissements, publics ou associatifs, qui ont pour missions de sensibiliser, former les amateurs et les professionnels, diffuser du spectacle vivant et soutenir toutes les pratiques artistiques. Cet évènement permettra à tous d’apprécier la richesse, la vitalité, la diversité des conservatoires, lieux de formation indispensables du spectacle vivant. Les conservatoires en France ont une mission à la fois éducative et artistique.

7 Rue de la Madeleine

Château-Thierry 02400 Aisne Hauts-de-France



