CONCERT SAINTE CECILE 7 rue de la Louvière Épinal, 25 novembre 2023, Épinal.

Épinal,Vosges

Après la Danse du Ciel tourbillonnante du compositeur américain Saucedo ouvrant le concert, viendra la pièce maîtresse de ce périple décrivant sous forme d’un stupéfiant triptyque l’aventure, la féerie et la fête de retour vécus par le pionnier de la conquête spatiale : le cosmonaute Youri Gagarine.

Les musiciens John Williams et Gustav Holst seront évidemment dans ce programme pour la musique des films « Star Wars » et une mélodieuse suite originale pour instruments à vent écrite par le compositeur des « Planètes ». Des morceaux pop et jazz d’inspiration cosmique seront également interprétés.

Les invités exceptionnels de ce concert seront les enfants de l’école primaire de Chaumousey qui chanteront, accompagnés par l’orchestre, deux titres du chanteur Alain Schneider, artiste d’origine vosgienne.. Tout public

Samedi 2023-11-25 20:30:00 fin : 2023-11-25 . 0 EUR.

7 rue de la Louvière Auditorium de la Louvière

Épinal 88000 Vosges Grand Est



After American composer Saucedo?s swirling Danse du Ciel, which opens the concert, comes the centerpiece of this journey, a stunning triptych depicting the adventure, enchantment and homecoming of space pioneer cosmonaut Yuri Gagarin.

Musicians John Williams and Gustav Holst will of course be on the program, with music from the « Star Wars » films and a melodious original suite for wind instruments written by the « Planets » composer. Cosmically inspired pop and jazz pieces will also be performed.

Special guests at this concert will be children from Chaumousey elementary school, who will sing two songs by Vosges-born singer Alain Schneider, accompanied by the orchestra.

El concierto se abre con la arremolinada Danse du Ciel del compositor estadounidense Saucedo, seguida de la pieza central de este viaje, un impresionante tríptico que representa la aventura, el encanto y el regreso a casa del cosmonauta pionero del espacio Yuri Gagarin.

Por supuesto, los músicos John Williams y Gustav Holst estarán presentes en el programa, con música de las películas de « La guerra de las galaxias » y una melodiosa suite original para instrumentos de viento escrita por el compositor de « Los planetas ». También se interpretarán piezas de pop y jazz de inspiración cósmica.

Los invitados especiales de este concierto serán los niños de la escuela primaria de Chaumousey, que cantarán dos canciones del cantante nacido en los Vosgos Alain Schneider, acompañados por la orquesta.

Nach dem wirbelnden Tanz des Himmels des amerikanischen Komponisten Saucedo, der das Konzert eröffnet, folgt das Hauptstück dieser Reise, das in Form eines atemberaubenden Triptychons das Abenteuer, den Zauber und das Fest der Rückkehr beschreibt, das der Pionier der Raumfahrt, der Kosmonaut Juri Gagarin, erlebte.

Die Musiker John Williams und Gustav Holst sind natürlich auch in diesem Programm vertreten, mit der Filmmusik zu « Star Wars » und einer melodischen Originalsuite für Blasinstrumente aus der Feder des Komponisten von « Die Planeten ». Auch kosmisch inspirierte Pop- und Jazzstücke werden aufgeführt.

Außergewöhnliche Gäste dieses Konzerts sind die Kinder der Grundschule von Chaumousey, die, begleitet vom Orchester, zwei Titel des aus den Vogesen stammenden Sängers Alain Schneider singen werden.

