Navette des neiges 7 Rue de la Kapellmatt Guebwiller, 23 décembre 2023, Guebwiller.

Guebwiller Haut-Rhin

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-23 08:20:00

fin : 2024-03-31 17:05:00

Pas envie de prendre la voiture pour aller au ski ? Empruntez la navette des neige !.

Pas envie de prendre la voiture pour aller au ski ? Empruntez la navette des neige !

Pas envie de prendre la voiture pour aller au ski ? Empruntez la navette des neige !

Jusqu’à la fin du mois de mars la Communauté de Communes de la Région de Guebwiller met en place une navette des neiges à destination de la station du Markstein. La navette fonctionne tous les jours pendant les vacances scolaires de la zone B et les mercredis et les week-ends (samedi et dimanche) hors vacances scolaires.

La circulation de la navette des neiges dépend de l’enneigement et à l’ouverture de la station du Markstein.

EUR.

7 Rue de la Kapellmatt

Guebwiller 68500 Haut-Rhin Grand Est



Mise à jour le 2023-12-07 par Office de tourisme de la Région de Guebwiller